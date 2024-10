Eurolega: serata amarissima per Olimpia e Virtus

Una terza giornata di Eurolega da dimenticare subito per le due italiane. l’Olompia Milano e la Vitus Bologna , entrambe sconfitte. La formazione di Messina perde 89-68 con l’Olympiacos al Pireo e incassa la seconda sconfitta in tre partite. Ancora senza vittorie la Virtus , la squadra di Banchi, cade in casa con lo Zalgiris Kaunas di Trinchieri: i lituani dominano il secondo quarto e si impongono 71-68.

OLYMPIACOS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 89-68

IL TABELLINO

(23-17, 39-27, 63-48)

Olympiacos: Walkup 2 (1/2 da 2), Fall 2 (1/1 da 2), Vezenkov 22 (3/6 da 2, 3/5 da 3, 7/8 tl), Papanikolaou 13 (5/5 da 2, 1/3 da 3), Fournier 5 (1/3 da 2, 1/5 da 3), Wright 5 (1/1 da 2, 3/4 tl), Larentzakis 0, Vildoza 9 (1/1, 2/4, 1/2 tl), Dorsey 0, Peters 9 (1/2, 2/2, 1/1 tl), Petrusev 0, McKissic 22 (4/6, 3/3, 5/5 tl). All.: Bartzokas

EA7 Emporio Armani Milano: Dimitrijevic 6 (1/6, 1/4, 1/2 tl), Tonut 0, Diop 14 (6/9 da 2, 2/2 tl), Shields 5 (1/4 da 2, 1/3 da 3), Mirotic 5 (2/6 da 2, 1/2 tl), Causeur 4 (1/2 da 3, 1/2 tl), Bolmaro 7 (2/7 da 2, 1/1 da 3), Brooks 0, LeDay 16 (4/7, 1/1, 5/6 tl), Ricci 11 (1/1 da 2, 3/4 da 3), Flaccadori 0, Mc Cormack 0. All.: Messina

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS 68-71

IL TABELLINO

(15-16, 30-44, 52-60)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10 (3/5, 1/6, 172 tl), Pajola 11 (4/4 da 2, 1/4 da 3), Clyburn 16 (2/8, 3/7, 3/3 tl), Shengelia 11 (2/7 da 2, 7/10 tl), Diouf 5 (2/2 da 2, 1/1 tl), Belinelli 6 (3/4 da 2), Hackett 0, Grazulis 0, Morgan 0, Polonara 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Zizic 0, Tucker 5 (1/1 da 3, 2/2 tl). All.: Banchi

Zalgiris Kaunas: Brazdeikis 6 (3/6 da 2), Giedraitis 15 (2/3, 3/3, 2/3 tl), Dunston 0, Sirvydis 3 (1/3 da 3), Ulanovas 10 (3/4, 1/2, 1/2 tl), Francisco 11 (3/5, 1/5, 2/5 tl), Lekavicius 4 (1/1 da 3, 1/1 tl), Birutis 7 (2/6 da 2, 3/4 tl), Smailagic 9 (3/3 da 2, 3/7 tl), Mitchell 4 (2/4 da 2), Butkevicius 2 (2/2 tl). N.e.: Wallace. All.: Trinchieri