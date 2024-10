Eurolega: Visrtus , seconda sconfitta contro l’Asve Villeurbanne

Serata amara per la Virtus Segafredo Bologna, contro l’ASVE l’Asve Villeurbanne

Nulla da fare per la Virtus Segaffredo Bologna che incassa la seconda sconfitta in due giornate di Eurolega. La squadra trasnsalpina parte forte mettendo in grande difficoltà le V nere , portandosi anche sul +13. La Virtus si ritrova e riduce le distanze nel terzo quarto, trascinate da Diouf, e si regalano un finale punto a punto: Clyburn manca il sorpasso e Maledon chiude ogni discorso dalla lunetta.

IL TABELLINO

LDLC ASVEL VILLEURBANNE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 87-85 (38-27, 57-49, 73-70)

LDLC ASVEL Villeurbanne – Maledon 17 (5/10, 7/8 tl), Harrison 13 (3/7, 2/3, 1/4 tl), Schofield 9 (1/1, 2/3, 1/3 tl), Sako 19 (9/11, 1/2 tl), Lighty 5 (1/1, 1/2 da 3); De Colo 16 (3/6, 2/8, 4/4 tl), Lauvergne 2 (1/6 da 2), Jackson 2 (1/3, 0/1 da 3), Ndiaye 3 (0/1, 1/4 da 3), Black 1 (0/1, 1/2 tl), Kahudi (0/1 da 3). All. Poupet.

Virtus Segafredo Bologna – Cordinier 23 (7/9, 2/4, 3/4 tl), Clyburn 9 (3/6, 0/1, 3/3 tl), Shengelia 9 (3/9, 0/1, 3/6 tl), Hackett, Zizic 4 (2/3 da 2); Belinelli 6 (1/4, 1/2, 1/1 tl), Pajola 11 (3/5 da 3, 2/2 tl), Morgan 6 (2/3 da 3), Polonara 2 (1/3, 0/1 da 3), Diouf 15 (6/7, 3/5 tl). N.e: Grazulis, Tucker. All. Banchi.