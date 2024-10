Qual.Mondiali 2026: Brasile – Cile 2-1

Railza la testa il Brasile nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. La Seleçao sale al quarto posto e sconfigge 2-1 il Cile che viaggia al penultimo posto in classifica. Cile in vantaggio grazie al gol di Edu Vargas, poi la rimonta dei verdeoroecco firmata da Igor Jesus e Luiz Henrique. Rondon.

Non va oltre l’1 a1 ferma l’Argentina: contro il Venezuela con Messi in campo , Albiceleste prima a +3 sulla Colombia che perde in Bolivia (1-0). Pareggiano Ecuador e Paraguay (0-0).

LE ALTRE GARE

Bolivia- Colombia 1-0 64′ Terceros

Ecuador- Paraguay 0-0

LA CLASSIFICA: Argentina 19, Colombia 16, Uruguay 15*, Brasile 13, Ecuador e Bolivia 12, Venezuela 11, Paraguay 10, Cile 5, Perù 3*.

*una partita in meno