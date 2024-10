L’attaccante del Padova Liguori condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale

Una DSentenza incresciosa emessa dal tribunale di Teramo oeri in primo grado emessa nei confronti di Michael Liguori, ala destra del Padova squadra che milita in Serie C. Il calciatore è stato condannato è a 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale, in seguito a fatti risalenti al 2018. Il difensore , ha annunciato che presenterà ricorso in appello, definendo la decisione ingiusta.

I fatti, come detto, risalgono al 2018, quando Liguori era appena uscito dal settore giovanile del Pescara. Assieme all’amico, anch’egli condannato, aveva dato appuntamento alle due ragazze per una serata ad Alba Adriatica. Secondo l’accusa, i due avrebbero abusato delle stesse che dopo quella serata hanno presentato denuncia.