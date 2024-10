Basket Serie A: vince la Virtus contro Cremona. l’Olimpia regola Napoli

Bologna supera Cremona 74-69 e si prende il primo posto solitario, in attesa di Trento. Milano batte 89-82 Napoli al Forum

La 5ª giornata della Serie A di basket vede il quinto successo della Virtus Bologna, che supera 74-69 Cremona e resta imbattuta in campionato: gli emiliani salgono così al primo posto solitario, in attesa di Sassari-Trento. Decisivi Cordinier (13 punti) e Polonara (12). Vince anche l’Olimpia Milano, che regola 89-82 Napoli al Forum: l’EA7 ha bisogno di un ottimo Brooks (20) per superare i campani (senza Pangos). Successi pure per Trieste e Tortona.

I RISULTATi

VANOLI BASKET CREMONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-74

IL TABELLINO

(20-15, 37-32, 54-55)

Vanoli Basket Cremona: Jones 20 (2/3 da 2, 3/5 da 3, 7/7 tl), Davis 15 (3/4, 2/9, 3/4 tl), Nikolic 9 (2/5 da 2, 5/7 tl), Lacey 12 (3/4 da 2, 2/4 da 3), Owens 2 (1/3 da 2), Booth 6 (2/7 da 2, 2/2 tl), Eboua 3 (1/3 da 3), Conti 0, Zampini 2 (1/3 da 2). N.e.: De Martin. All.: Cavina

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 13 (4/5 da 2, 5/5 tl), Belinelli 8 (1/3 da 2, 2/6 da 3), Grazulis 3 (1/1 da 3), Morgan 9 (1/3 da 3, 6/6 tl), Zizic 0, Clyburn 10 (5/7 da 2), Hackett 3 (1/3 da 3), Polonara 12 (4/4 da 2, 1/4 da 3, 1/3 tl), Diouf 9 (3/4 da 2, 3/4 tl), Akele 2 (2/2 tl), Tucker 5 (1/1 da 3, 2/2 tl). N.e.: Visconti. All.: Banchi

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NAPOLI BASKET 89-82

IL TABELLINO

(20-13, 39-35, 66-61)

EA7 Emporio Armani Milano – Dimitrijevic 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Shields 0, Mirotic 13 (4/5, 0/1, 5/5 tl), Tonut 7 (1/2, 0/2, 5/6 tl), Caruso 8 (4/4 da 2, 0/4 tl); Ricci (0/2, 0/1 da 3), Brooks 20 (6/8, 2/6, 2/2 tl), LeDay 8 (2/6, 0/2, 4/6 tl), Flaccadori 11 (1/1, 2/2, 3/4 tl), Nebo 9 (4/5 da 2, 1/1 tl), Bortolani 9 (0/1, ¾ da 3). N.e. Suigo. All. Messina.

Napoli Basket – Copeland 12 (0/1, 4/11 da 3), De Nicolao 4 (2/4, 0/1 da 3), Tote 23 (9/11, 1/1, 2/2 tl), Manning Jr. 7 (2/6, 0/4, 3/3 tl), Dreznjak 14 (1/1, 4/6 da 3); Treier 2 (1/1, 0/6 da 3), Alexander Williams 10 (2/2, 1/1, 3/3 tl), Woldetensae 2 (0/2, 0/3, 2/2 tl), Saccoccia 8 (3/6 da 2, 2/4 tl). N.e: Mabor Dut. All. Milicic

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-PALLACANESTRO TRIESTE 95-100

IL TABELLINO

(29-27, 57-52, 69-74)

Nutribullet Treviso Basket – Harrison 16 (2/3, 4/7 da 3), Alston 17 (7/11, 1/2 da 3), Mascolo 14 (5/7, 1/3, 1/2 tl), Olisevicius 26 (3/5, 5/8, 5/5 tl), Mezzanotte 2 (1/2 da 2); Bowman 8 (4/6, 0/2 da 2), Mazzola (0/1 da 3), Macura 9 (2/4, 1/3, 2/2 tl), Torresani 3 (1/2 da 3). N.e: Paulicap, Iacopini, Martin. All. Vitucci

Pallacanestro Trieste – Ross 30 (9/12, 4/10 da 3), Uthoff 13 (3/3, 2/3, 1/1 tl), Brown 18 (4/4, 0/3, 10/13 tl), Johnson 10 (4/6 da 2, 2/5 tl), Reyes 6 (1/2, 1/1, 1/2 tl); Ruzzier 9 (0/2, 2/3, 1/1 tl), Candussi 5 (2/2, 0/1, 1/2 tl), Brooks 6 (2/2 da 2, 2/2 tl), Campogrande 3 (1/1, 0/1, 1/2 tl), Deangeli. N.e. Bossi, Valentine. All. Christian.

TRAPANI SHARK-BERTRAM DERTHONA TORTONA 78-84

IL TABELLINO

(19-16, 44-43, 59-64)

Trapani Shark: Horton 13 (6/7 da 2, 1/2 tl), Robinson 15 (4/7, 1/4, 4/5 tl), Petrucelli 14 (4/7, 1/1, 3/5 tl), Rossato 6 (2/4 da 3), Alibegovic 10 (2/5, 1/2, 3/3 tl); Notae 4 (2/4, 0/2 da 3), Galloway 7 (2/3, 0/2, 3/4 tl), Yeboah 9 (1/2, 1/5, 4/4 tl), Pleiss (0/2, 0/1 da 3), Mollura x (0/1 da 3), Gentile. N.e. Pullazi. All. Repesa.

Bertram Derthona Tortona – Kuhse 4 (2/6, 0/1 da 3), Strautins 15 (3/3, 1/3, 6/7 tl), Severini 6 (2/5 da 3), Kamagate 2 (1/4 da 2), Baldasso 9 (2/5 da 3, 3/3 tl); Denegri 7 (2/3, 1/3 da 3), Biligha 11 (5/6, 0/1, 1/2 tl), Vital 13 (2/5, 2/6, 3/4 tl), Weems 9 (3/6, 0/1, 3/4 tl). N.e: Zerini, Candi. All. De Raffaele

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GERMANI BRESCIA 68-80

IL TABELLINO

(20-19, 29-41, 48-60)

Unahotels Reggio Emilia: Barford 9 (3/8 da 2, 1/3 da 3), Winston 7 (1/1, 1/2, 2/4 tl), Gombauld 2 (1/6 da 2), Grant 5 (2/5 da 2, 1/2 tl), Cheatham 5 (1/2 da 2, 1/4 da 3), Faye 8 (2/3 da 2, 4/4 tl), Smith 20 (3/3, 4/7, 2/2 tl), Uglietti 6 (3/4 da 2), Vitali 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Chillo 1 (1/2 tl). N.e.: Gallo, Fainke. All.: Priftis

Germani Brescia: Bilan 20 (10/16 da 2), Della Valle 13 (4/6 da 3, 1/2 tl), Ndour 1 (1/4 tl), Ivanovic 20 (4/5, 3/8, 3/5 tl), Rivers 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Ferrero 0, Dowe 5 (1/3 da 2, 3/6 tl), Burnell 11 (3/8, 1/4, 2/2 tl), Mobio 0, Cournooh 6 (2/3 da 3). N.e.: Tonelli, Pollini. All.: Poeta