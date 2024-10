Eurolega: l’Olimpoa Milano cade contro l’Efes 96-84

Nulla da fare per l’Olimpia Milano , ancora una sconfitta in Eurolega , questa volta a battere la formazione lombarda è l’Anadolu Efes. La squadra di Messina fatica tremendamente nei primi due periodi, con Bryant e Thompson che trascinano i turchi fino al 46-25. La reazione dell’Armani c’è fino al -8 grazie al solito Mirotic e all’intensità di LeDay, ma nel finale Smits e Nwora portano la squadra di Istanbul al successo finale. Quarto ko per l’EA7 in questa Eurolega. Quarta sconfitta in cinque appuntamenti dunque per Milano, terzo successo per l’Efes.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Anadolu Efes Istanbul 84-96

Parziali: 11-23, 25-46, 59-66.

EA7 Emporio Armani Milano: Dimitrijevic (0/2 da 3), Shields 8 (1/8, 2/6), Mirotic 29 (4/8, 4/8, 9/11 tl), Ricci 3 (0/1, 1/1), Caruso 6 (3/6 da 2); Tonut 2 (1/2, 0/2), Bolmaro 5 (2/4 da 2, 1/4 tl), Brooks 12 (1/3, 2/4, 4/4 tl), LeDay 16 (1/6, 2/2, 8/8 tl), Flaccadori 3 (1/3 da 3). N.e. Bortolani. All. Messina.

Anadolu Efes Istanbul: Nwora 11 (4/5, 1/4), Thompson 17 (4/5, 2/4, 3/3 tl), Bryant 19 (6/7, 2/3, 1/1 tl), Poirier 9 (3/3 da 2, 3/5 tl), Osmani 11 (4/4, 1/1); Larkin 2 (1/2, 0/2), Beaubois 9 (3/6 da 3), Smits 11 (2/3, 2/2, 1/1 tl), Oturu 7 (3/3, 0/1, 1/2 tl). N.e. Johnson, Yilmaz, Willis. All. Mijatovic.