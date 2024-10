Roma , Juric:” a Firenze c’è stato un crollo emotivo”

Il match contro la sua ex squadra il Torino , la danno quale ultima spaggia per Ivan Juric sulla panchina della Roma. Il tecnico ammette i litigi con alcuni calciatori all’interno dello spgogliatoi dipo la sconfitta con la Fiorentina. “Contro il Torino può diventrae il macth della svolta – ha dichiarato il tecnico giallorosso- ” Sono stati giorni di litigi pesanti. Meglio che sia successo presto, abbiamo tempo per indirizzare il pensiero e capire cosa bisogna fare. In questo senso la vedo come una cosa che preferisco, con il mio carattere. Preferisco questo tipo di scontri che sentire parlare dietro.