Due tegole per Marco Baroni in vista della partita contro il Como: Rovella dopo la rifintura ha accusto un leggero fastidio muscolare . Mattia Zaccagni che, dopo aver saltato la sfida con il Genoa, non si è allenato nemmeno in vista della partita con il Como. Il calciatore della Lazio sta facendo i conti con i postumi di un’influenza intestinale e per questo non sarà a disposizione di Marco Baroni.