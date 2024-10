Serie A: Juve fermata dal Parma. Allo Stadium è 2-2

La Juve non va oltre ipareggio 2.2 contro un’ottimo Parma. Bianconeri che si allontanano dal Napoli capolista a-7 in classifica.

Delprato sblocca la gara di testa su assist di Balogh approfittando della marcatura troppo morbida di Weah e Gatti su un cross di Bernabé. La Juve pareggia 2-2 col Parma e perde altro terreno dal Napoli (+7). All’Allianz Stadium gara non facile per g i bianconeri che vano in svantaggio al 3′ con Del Prato il colpo testa su assist di Balogh approfittando della marcatura troppo morbida di Weah e Gatti su un cross di Bernabé. La Juve si scuote e sfiora il pari con Vlahovic, Il pareggio ariva al 31′ con McKennie di testa su cross di Veah. Prima del riposo al al 39′ Sohm riporta in vantaggio il Parma . Nella rirpesa la Juve pareggia subito al 5′ con Weah pronto a deuiare un cross di Coneicao. Nel finale Di Gregorio salva il risultato su Charpentier e Delprato mura l’ultimo tentativo di Yildiz.

IL TABELLINO

JUVE-PARMA 2-2

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio ; Cambiaso , Danilo , Gatti , Cabal 5 (14′ st Savona ); Locatelli , Thuram (39′ st Fagioli); Conceicao, McKennie (26′ st Koopmeiners 6), Weah 6 (14′ st Yildiz 6); Vlahovic.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Gil Puche, Adzic, Mbangula. All.: Motta

Parma (4-2-3-1): Suzuki ; Coulibaly , Delprato , Balogh , Hainaut ; Keita (1′ st Hernani – 29′ st Camara ), Bernabé ; Man (39′ st Cancellieri), Sohm , Mihaila (23′ st Almqvist ); Bonny (23′ st Charpentier ).

A disp.: Chichizola, Corvi, Osorio, Valenti, Valeri, Leoni, Estevez, Benedyczak, Anas. All.: Pecchia

Arbitro: Zefferli

Marcatori: 3′ Delprato (P), 31′ McKennie (J), 39′ Sohm (P), 5′ st Weah (J)

Ammoniti: Vlahovic, Conceicao (J)