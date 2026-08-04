La spagnola Arandina CF conquista il primo Trofeo Mike Morra by Escort Advisor



A Capaci vince il calcio tra sport, spettacolo e solidarietà

Grande successo per la prima edizione del triangolare internazionale organizzato dall’Athletic Club Palermo con lo sponsor Escort Advisor. Protagonisti anche le leggende del calcio Alessio Tacchinardi, Simone Barone e Cristian Zaccardo in campo.

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3 agosto 2026 – Si è conclusa con la vittoria degli spagnoli dell’Arandina Club de Fútbol la prima edizione del Trofeo Mike Morra by Escort Advisor, il triangolare internazionale ospitato dall’Athletic Club Palermo che, nella serata di domenica 2 agosto, ha inaugurato il rinnovato Stadio Comunale “Antonino Cardinale” di Capaci.

Davanti alla tribuna gremita del nuovo impianto, Athletic Club Palermo, guidato dal nuovo mister Ferrazzoli, presentato alla stampa lo scorso venerdì, Messina e Arandina CF hanno dato vita a una serata di calcio, amicizia e condivisione, culminata con il successo della formazione spagnola al termine delle tre mini-partite previste dalla formula del torneo.

L’Arandina ha totalizzato 5 punti, vincendo il match contro Athletic Palermo per 2-1 e ai rigori, 5-4, quello contro il Messina. 3 punti al Messina che ha vinto ai rigori con Athletic Palermo (3-1) e 1 punto ai nerorosa.

Conferenza Stampa – da sx Alessio Tacchinardi, Simone Barone, Christian Zaccardo, Morris Pagniello,

Justin Davis, Giampiero Clemente, Anna Maria Baccaro

La manifestazione ha rappresentato molto più di un appuntamento precampionato: è stata la festa del nuovo stadio di Capaci e la celebrazione della passione nello sport, grazie anche alla presenza di tanti protagonisti del calcio italiano.

Tra gli ospiti d’onore Alessio Tacchinardi, Simone Barone e Cristian Zaccardo, ex campioni della nostra Nazionale, che hanno commentato le gare insieme al telecronista di Sportitalia Gianmarco Pone e alla giornalista Anna Maria Baccaro, volto di DAZN.

Ma i tre ex azzurri non si sono limitati al ruolo di commentatori. Richiamati dall’entusiasmo del pubblico e dalla voglia di tornare sul terreno di gioco, hanno partecipato anche ad alcune divertenti challenge organizzate durante gli intervalli delle partite, regalando sorrisi, spettacolo e momenti di grande coinvolgimento ai tifosi presenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per l’ottima risposta del pubblico, che ha accompagnato con entusiasmo tutte le sfide della serata, trasformando il Trofeo Mike Morra in una vera festa dello sport.

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L’evento ha confermato anche la propria vocazione solidale. L’intero incasso netto della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Francesco Foresta OdV, impegnata da anni nel sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie.

“Con questa prima edizione – hanno dichiarato da Escort Advisor – il Trofeo Mike Morra si candida a diventare un appuntamento fisso dell’estate calcistica siciliana, capace di unire calcio internazionale, grandi campioni, territorio e solidarietà in un’unica grande manifestazione”.