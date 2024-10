Serie A: doppio Frattesi – Empoli – poi Lautaro Inter 0-3

L’Inter batte l 3-0 ‘Empoli nel posticipo turno ifrasettimanale 10a giornata.

Al Castellani l’Inter conquista tre punti importantissimi e in classifica si manitene il suo distacco dal Napoli a -4, Al 19′ Darmina va in gol, il difensore nerazzurroi toìcca la palla con una mano , gol annullato dopo la verifica al Var. Il match cambia fisionomia con l’espulsione al 31′ del difensore dell’Empoli , brutta l’entrata di Goglichidzesu Thuram ,l’arbitro Marchetti rihiamato dal Var al monitor prende la decisione amara per i toscani ed estrae il cartellino rosso . Nonostante la superirità numerica , l’Empoli regge. I nerazzurri tentano il forcing nel finale di frazione, ma un colpo di testa largo di Lautaro è tutto ciò che riescono a creare prima dell’intervallo.

L’Inter passa in vantaggio con Frattesi, che raccoglie una sponda di testa di Darmian e infila all’incrocio . Tutto facile per per i nerazzurri :Thuram sfiora il raddoppio di testa, Vasquez nega a Lautraro la gioa del gol . Il raddoppio ancora di Frattesi chiude i giochi , con un destro a fil di palo una sponda in area del suo capitano. Al 79′ l’Empoli – acora senza vittorie al Castellani – incassa il terzo gol: pasticcio è di Vasquez, che regala all’Inter un pallone al limite dell’area capitalizzato da Lautaro (l’argentino al suo 134 centro con la maglia nerazzurra) ,su invito di Barella.

IL TABELLINO

Empoli-Inter 0-3

Empoli (3-4-2-1): Vasquez ; Goglichidze , Ismajli , Viti ; Gyasi (32′ st Sambia ), Maleh (12′ st Henderson ), Anjorin (12′ st Pezzella ), Cacace ; Fazzini , Solbakken (1′ st De Sciglio ); Colombo (21′ st Pellegri ).

Allenatore: D’Aversa

Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck , De Vrij , Bastoni (20′ st Pavard ); Darmian , Frattesi , Barella , Mkhitaryan (20′ st Zielinski ), Dimarco (20′ st Dumfries ); Thuram (29′ st Taremi ), Martinez.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 5′ e 22′ st Frattesi (I), 34′ st Martinez (I)

Ammoniti: Cacace (E), Bastoni (I)

Espulsi: Goglichidze (E)

Nella rirpesa Lautaro 134a rete con la maglia nerazzurra.