Serie A: con forza e cuore il Venzia batte 3-2 in rimonta l’Udinese

Una vittoria importantissima anche per il morale . Il Venezia nella decima giornata di Serie A ha battuto 3-2 l’ Udinese. E’ sebrato tutto facile per i friulani che in 25 minuti vanno due volte in gol con Lovric e Bravo .Il Venezia accorcia su calcio di rigore al (41′), trasformato da ‘Pohjanpalo. Nella rirpesa l’Udinese in dieci uomini espulso Touré (53)’. Il pareggio dei lagunari , dopo 3 minuti con Nicolussi Caviglia : Il Venezia insiste e all’)81′) , unìaltro calcio di ricore ancora trasformato da Pohijanpalo regala a Di Francesco un successo fondamentale per la salvezza. Lagunari a 8 punti, mentre i bianconeri di Runjaic restano a quota 16.

IL TABELLINO

VENEZIA-UDINESE 3-2

Venezia (3-4-2-1): Stankovic ; Candela (1′ st Zampano ), Svoboda , Altare (35′ st Sverko ); Ellertsson , Nicolussi Caviglia (29′ st Gytkjaer ), Duncan , Haps ; Busio (29′ st Andersen ), Yeboah (1′ st Oristanio ); Pohjanpalo . A disp.: Joronen, Bertinato, Grandi, Sagrado, Schingtienne, Crnigoj, Carboni, Doumbia, Raimondo, El Haddad. All.: Di Francesco

Udinese (3-5-2): Okoye ; Touré , Bijol , Giannetti (18′ st Zarraga ); Ehizibue , Lovric (33′ st Thauvin ), Karlström , Payero , Kamara (18′ st Zemura 5); Lucca (33′ st Davis ), Bravo 6(10′ st Kabasele 5). A disp.: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Modesto, Brenner, Pizarro. All.: Runjaic .

Arbitro: Massa

Marcatori: 19′ Lovric (U), 25′ Bravo (U), 41′ rig. e 41′ st rig. Pohjanpalo (V), 11′ st Nicolussi Caviglia (V)

Ammoniti: Nicolussi Caviglia (V), Payero (U), Giannetti (U), Haps (V), Bijol (U), Karlström (U), Oristanio (V)

Espulsi: all’8′ st Touré (U) per fallo da ultimo uomo