Thiago Motta ha sottolineatoi i limiti della Juventus nella partita pareggiata in casa contro il Parma: “Abbiamo concesso e creato tanto. Dobbiamo migliorare per ottenere il risultato che vogliamo, che sicuramente non è il pareggio. Abbiamo commesso errori negli ultimi metri tra le conclusioni e l’ultimo passaggio. Abbiamo concesso e creato tanto. Il Parma ha avuto , soprattutto veloci ripartenze”.