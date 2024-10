“Avevamo la possibilità di chiudere il match , ma non lo abbiamo fatto e poi abbiamo concesso una rete troppo facile, che ha dato coraggio al Venezia”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo aver subito la rimonta da 0-2 a 3-2 a Venezia. “I primi 40 minuti hanno rasentato la perfezione e per questo il rammarico è ancora più grande per l’esito finale “.