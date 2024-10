Atalanta, Gasperini:”le energie fresche sono state determinanti”

Non è stato facile per l’Atalanta aver ragione di un buon Monza. la Dea si prende i tre punti e con la testa è goà è alla sfida contro il Napoli. Gian Piero Gasperini al termine del match:” La partita è stata difficile, molto per merito del Monza che l’ha interpretata con energia e attenzione”. “Nel primo tempo abbiamo sofferto, anche se non ci hanno creato grandi problemi facevamo fatica a costruire situazioni pericolose”.