La Fiorentina ha battuto mil genoa 1-0 e conuisra la quinbta vittoria consecutiva in Serie A. “Sta nascendo un grande gruppo, qui non ci sono titolari”, ha detto il tecnico Raffaele Palladino dopo il successo di misura sul Genoa. La Fiorentina ha un grande settore giovanile e io li seguo, tutti si devono sentire in una situazione in cui crediamo in loro”, ha poi aggiunto.