MotoGp , annullato il Gran Premio di Valencia

ll Gran Premio di Valencia è stato cancellato a seguito delle oltre 200 vittime causate dall’alluvione dei giorni scorsi e per le difficoltà’ logistiche. Il circuito ‘Ricardo Tormo’ in più parti risulta danneggiato.

Come informa la Dorna, “invece di correre a Valencia, la MotoGp correrà per Valencia” precisando che il “campionato si impegnerà collettivamente per sostenere i fondi di soccorso già esistenti e garantire un impatto positivo collegato all’area nel modo migliore per le persone e le comunità di cui ha fatto parte da così tanto tempo”. Per il momento non c’è una nuova sede, possibili alternative gareggiare a Barcellona o a Jerez de la Frontera.