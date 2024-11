Napoli, Politano:”per noi la sconfitta non cambia nulla”

Ha parlare dopo il match perso contro l’Atalanta 3-0 è l’esterno azzurro Matteo Politano:” Ci è mancato il guizzo per trovare il gol. Complimenti all’Atalanta per questa vittoria , noi però siamo ancora in testaalla classifica”. Così l’attaccante del Napoli Matteo Politano ai microfoni di Radio Crc dopo la sconfitta per 3-0 subita in casa contro la Dea. “Secondo me soprattutto nel primo tempo ci è mancato il guizzo finale per trovare il gol. Oggi vanno fatti i complimenti all’Atalanta , che hanno fatto una grande vittoria”.