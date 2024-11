F1: Gran Premio del Brasile; vince Verstappen

Mx Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Brasile.

A Interlagos, così come nelle qualifiche sotto l’incessante pioggia , Max Verstappen piazza la sua zampata e vince da vero campione il Gran Premio del Brasile , mettendo una seria ipoteca sul titolo di campione del mondo. Il pilota olandese partiva dalla 17esima posizione in quanto penalizzato . Vetstappen ha preceduto sotto labandiera a scacchi le due Alpine di Esteban Ocon, secondo, e Pierre Gasly. Quartto Geroge Russel (Mercedes) .Quinta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre è solo sesta la McLaren di Norris, il pilota inglese partito in pole. Carlos Sainz costretto alritiro , partiva dalla pit-lane.

ORDINE D’ARRIVO GP SAN PAOLO F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2. Esteban Ocon (Alpine)

3. Pierre Gasly (Alpine)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Yuki Tsunoda (RB)

8. Oscar Piastri (McLaren), penalizzato di dieci secondi

9. Liam Lawson (RB)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

Ritirato: Carlos Sainz (Ferrari)

Ritirato: Franco Colapinto (Williams)

Squalificato: Nico Hulkenberg (Haas)

Uscito nel giro di formazione: Lance Stroll (Aston Martin)

Non partito: Alexander Albon (Williams)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SAN PAOLO F1 2024

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 Esteban Ocon Alpine +19.477

3 Pierre Gasly Alpine +22.532

4 George Russell Mercedes +23.265

5 Charles Leclerc Ferrari +30.177

6 Lando Norris McLaren +31.372

7 Yuki Tsunoda RB +42.056

8 Oscar Piastri McLaren +44.943

9 Liam Lawson RB +50.452

10 Lewis Hamilton Mercedes +50.753

11 Sergio Perez Red Bull Racing +51.531

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +57.085

13 Valtteri Bottas Kick Sauber +63.588

14 Fernando Alonso Aston Martin +78.049

15 Zhou Guanyu Kick Sauber +79.649

16 Carlos Sainz Ferrari

17 Franco Colapinto Williams

18 Nico Hulkenberg Haas F1 Team

19 Alexander Albon Williams

20 Lance Stroll Aston Martin