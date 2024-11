Serie A: orgoglio Hellas. Al Bentegodi la Roma affonda 3-2

L’Hellas Verona ha battuto 3-2 la Roma nell’undicesima giornata di Serie A.

Zanetti avev chiesto di rialzare la testa , così al Benetgodi il Verona ha battuto la Roma dell’ex Juric 3-2. Partita con tante emozioni e tanti gol: vantaggio Hellas al 13′ grazie a Tengstedt che approfitta di un grave errore di Zalewski. a metaà campo. La Roma pareggia i conti al 28′ con Soulè. Il Verona non si perde d’anomo e ritorna in vantaggio con Magnani al 34′ sugli sviluppi di un corner. Nella rirpesa subito la pressione della Roma premiata i al 53′ dal pareggio realizzato hda Dobvyk. Gara aperta a tutti i risulltati, con il Verona che ha giocato con il cuore e premiato all’88’ con il gol di Harroui su veloce ripartenza in contropiede e assist di Livramento quest’ultimo espulso per un fallaccio su El Srhaarawi col rosso diretto. tre punti imnportanti conquistati dall’Hellas, che sia ‘fatal Verona per Juric?

—

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-ROMA 3-2

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò 6; Daniliuc 6 (42′ st Faraoni sv), Magnani 6, Coppola 6, Bradaric 6; Serdar 6,5 (42′ st Dani Silva sv), Duda 7,5 Kastanos 6 (17′ st Harroui 7); Suslov 6 (32′ st Livramento 6), Lazovic 6; Tengstedt 6,5 (17′ st Mosquera 6). A disp.: Perilli, Magro, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Ajayi, Corradi, Ghilardi. All.: Zanetti 6,5

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5, Angelino 6; Celik 6,5, Kone 6 (36′ st Paredes sv), Le Fée 6 (21′ st Cristante 6), Zalewski 5 (21′ st El Shaarawy 6); Soulé 6,5 (21′ st Dybala 6), Pellegrini 6; Dovbyk 7 (29′ st Baldanzi 6). A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Pisilli, Sangaré. All.: Juric 5,5.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 13′ Tengstedt (H), 28′ Soulé (R), 34′ Magnani (H), 8′ st Dovbyk (R), 43′ st Harroui (H)

Ammoniti: Suslov, Magnani, all. Zanetti (H); Svilar, Kone (R)

Espulsi: 49′ st Livramento (H) per gioco violento