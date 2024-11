La sconfitta contro l’Hellas Verona ha reso ancora più a rischio la panchina di Ivan Juric , iil tecnico croato dimostra di non essere preoccupato: ” In qualsiasi difficoltà la cosa migliore è fare quello che ognuno sa fare”. La s quadra ha fatto una bella prestazione . Non sono preoccupato , purtroppo ogni errore che commettiamo ci castigano , ma la squadra è in crescita e la svolta è vicina”.