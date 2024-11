Venezia, Di Francesco:”il fallo di mano di Sverko? Non sono così convinto”

Un poò di amaro in bocca per Eusebio Di Francesco che aveva preprato bene il match contro la poitenza Inter, Il tecnico lagunare non è poi tanto convinto del gol annullato a Sverko ,che poteva regalare un buon pareggio al Venezia:” “Non sono così convinto che il fallo di mano sia oggettivo come dite. Ma vorrei valutare più che altro un arbitraggio che è sembrato dall’altra parte per tutta la partita. Peccato perché quel gol sarebbe stato il giusto epilogo della partita, ce lo saremmo meritato per quanto fatto”