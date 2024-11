Atalanta , Gasperini:”ci auguriamo di fare punti , ma ogni partita è diversa”

Dpo la bella vittoria contro la capolista Napoli , l’Atalanta è pronta a giocare nella quarta giornata Champions league contro olo Stoccarda. Il match è ricco di inside , questo Gian Piero Gasperini ne è cosciente:” Sarà un esame contro una squadra che ha fatto bene con Juventus e Real Madrid, sarà un test di valore come merita la Champions. Ognuno pensa a come motivare la propria squadra, giochiamo la Champions per punti che cominciano a essere importanti”.