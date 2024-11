Serie A, Lazio – Cagliari 2-1: Zaccagni decide di rigore

Luvumbo risponde a Dia, poi i biancocelesti si regalano la vittoria dagli undiici metri con Zaccagni. Due espulsione nei rossoblu , Mina e Adopo

Nel posticipo serale dell’undicesina giornata di Serie A , la Lazio batte il Cagliari e raggiunge in classifica Atalanta e Fiorentina . I biancocelesti passano in vantaggio subito al (3′) con Dia : Scuffet sbaglia l’intervennto su una punizione calciata da Pellegrini. Il Cagliari subisce il colpo e la Lazio sfiora vavicino al raddoppio con Castellanos , la conclusione dell’attaccante si stampa sul palo. Prima del riposo , (41′) Luvumbo pareggia i conti con la complicità di una deviaizone di Gila. Nella ripresa Luperto respinge sulla linea un tiro di Vecino, poi Zaccagni (75′) riporta avanti i biancocelesti dal dischetto e nel finale i sardi restano in nove per le espulsioni contemporanee di Mina e Adopo (79′).

IL TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 2-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6 (35′ st Marusic sv), Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6,5; Guendouzi 6,5 (28′ st Zaccagni 7), Rovella 6; Isaksen 6, Dia 6,5 (35′ st Dele Bashiru sv), Noslin 5,5 (1′ st Vecino 6); Castellanos 6,5.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pedro, Tchaouna. All.: Baroni 7

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 5; Zappa 5,5, Mina 4, Luperto 6,5, Augello 5 (23′ st Obert 5,5); Makoumbou 6, Adopo 4; Zortea 5,5 (32′ st Felici sv), Gaetano 5 (23′ st Viola 5), Luvumbo 6,5 (39′ st Palomino sv); Piccoli 5,5 (39′ st Deiola sv).

A disp.: Ciocci, Sherri, Wieteska, Prati, Marin, Jankton, Azzi, Lapadula, Pavoletti, Mutandwa. All.: Nicola 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 3′ Dia (L), 41′ Luvumbo (C), 31′ st rig. Zaccagni (L)

Ammoniti: Noslin, Lazzari, Rovella (L); Augello, Zappa, Luvumbo, Luperto (C)

Espulsi: 33′ st Mina (C) e 33′ st Adopo (C) per doppia ammonizione