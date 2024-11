“Noi cercheremo di fare la nostra partita tenendo conto delle qualità e delle caratteristiche dell’Arsenal. Sappiamo le qualità di tutti i loro giocatori offensivi e dovremo difendere al meglio come squadra e fare il massimo per metterli in difficoltà”. Lo ha detto il difensore dell’Inter Matteo Darmian, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal.