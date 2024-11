Atalanta, Gasperini:”abbiamo vinto con personalità da sqaudra”

Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria conquistata dall’Atalanta in casa dello Stoccarda, ai microfoni Sky Sport:

“Noi siamo venuti qui con ambizione ma di lì a vincere ce ne passa. Questi sono campi difficili, lo Stoccarda aveva vinto a Torino contro la Juventus. È il modo in cui è arrivata questa vittoria che ci dà fiducia. Abbiamo vinto con personalità, forse abbiamo sofferto nel finale e c’è mancato ordine. Ho visto tante cose buone, per noi queste partite sono motivo di crescita. L’esperienza dell’anno scorso ha tanto consapevolezza in più”.