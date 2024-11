Conference League: Apole-Fiorentina 2-1

Nella terza giornata di Conference League la Fiorentina sconfitta a Cipro 2-1 dall’Apoel.

Per olttre la metà del primo tempo la Viola incassa lo svantaggio al 37’ con il tocco ravvicinato di Donis su giocata di El Arabi, poi al 46’ il raddoppio di Abagna su un’incomprensione tra Kayode e Biraghi. Nella rirpesa la Fiorentina preme e va a segno con,ma non basta. Ikoné al 74’: i toscani si fermano dopo sette vittorie di fila, restando fermi a quota 6 in classifica.

IL TABELLINO

Apoel Nicosia-Fiorentina 2-1

Apoel Nicosia (4-1-4-1): Belec 6; Susic 6, Petrovic 6 (dal 43’ st Polikarpou sv), Laifis 5.5, Quintilla 6; Kostadinov 6.5; Chebake 6, Tejera 6 (dal 22’ st Satsias 6), Abagna 6.5, Donis 6 (dal 35’ st Dvali sv); El Arabi 7 (dal 43’ st Bah sv). All. Jimenez. A disp. Christodoulou, Michos, Corbu, Ndongala, Marquinhos, Meyer.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Kayode 5, Moreno 5.5 (dal 12’ st Dodo 6), M. Quarta 6, Biraghi 5 (dal 12’ st Ranieri 6); Mandragora 6, Adli 5 (dal 1’ st Beltran 6), Parisi 6 (dal 25’ st Gosens 6); Ikoné 6, Kouamé 6, Richardson 6 (dal 20’ st Bove 6). All. Palladino. A disp. De Gea, Martinelli, Comuzzo, Pongracic, Rubino, Sottil, Colpani.

Arbitro: Letexier (Francia).

Marcatori: 37’ pt Donis (A), 46’ pt Abagna (A); 29’ st Ikoné (F).

Ammoniti: Tejera (A), Donis (A), Chebake (A), Laifis (A); Moreno (F), M. Quarta (F).