Milan, Fonseca:”abbiamo fatto un passo indietro”

Paulo Fonseca un pò amareggiato , il tecnico lusitano e il suo Milan si devono accontentare del pareggio 3-3 alla Unipol Domus contro un goliardico Cagliari.

Il pareggio dei sardi al 90′ ha lasciato tanta amarezza in Fonseca:“Il nostro problema è stata la difesa, troppe le difficoltà sui cross del Cagliari – ha esordito davanti le telecamere -. E abbiamo vinto pochissimi duelli di testa, così è difficile vincere una partita. Davanti abbiamo fatto cose buone, con tre gol non possiamo non vincere partite. Non possiamo prendere gol così”.