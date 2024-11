Atalanta , Gasperini:” parlare di scudetto non serve a niente”

E’ stata una vittoria sofferta quella contro l’Udinese (2-1) , ma Gian Piero Gasperini si prende i tre punti , ma non intentde parlare di scudetto: “Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere i tifosi alla gente. Dopo c’è la realtà del campionato, parlare di scudetto non serve a niente. Pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato. Se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo parlare”, ha detto a fine gara.