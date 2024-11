Raffaele palladino si gode la vittoria contro l’Hellas Verona che proietta la Viola in testa alla classifica con l’ Atalanta e il Napoli a quota 25 punti:” I frutti della domenica arrivano da quanto facciamo in settimana. Il gruppo è competitivo e vuole continuare a stupire e crescere, della classifica non m’importa. Non la guardo. Ora ci riposiamo qualche giorno, tutto meritato, poi ripartiamo.”.