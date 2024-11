Monza-Lazio 0-1, decide Zaccagni

La Lazio voa anche a Monza.

I bianocelesti nel posticipo della12° giornata di Serie A la squadra di Baroni batte 1-0 gli uomini dell’ex Nesta, e porta nel carniere la quarta vittoria consecutiva e aggancia Napoli, Atalanta e Fiorentina a quota 25 in vetta alla classifica.

All’U-Power Stadium parte meglio il Monza e con Danil maldini si dicora il ventaggio . La lazio risponde con ue conclusioni con Dia e Zaccagni , quest’ultimo con un tiro a giro centra la base del palo con Turati battuto.

E’ il capiatno biancoceleste Zaccagni che al (36′) sblocca il match con un gran destro a giro . Nella ripresa è il Monza che fa la partita mettendo in grande difficoltà la retroguardia biancoceleste che si difendono in qualche occasioni in affanno. Su un veloce cotropiede Castellanos calcia da posizione favorevolissima , tiro potente ma alto oltre la traversa. Fischio finale con i giocatori di Basroni che vanno a fare festa sotto lacurva dei tifosi laziali. Mponza ultimo in classifica a otto ounti in compagnia del Venezia.





IL TABELLINO

MONZA-LAZIO 0-1

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, A. Carboni (10′ st Pessina); Pereira (43′ st Birindelli), Bondo (43′ st Petagna), Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (29′ st Caprari), Mota; Djuric.

A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Postiglione, Valoti, Vignato, Maric. All.: Nesta

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (29′ st Pellegrini); Guendouzi (47′ st Gigot), Rovella, Vecino; Pedro (15′ st Isaksen), Dia (15′ st Castellanos), Zaccagni (29′ st Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Dele-Bashiru, Lazzari, Bordon, Tchaouna. All.: Baroni

Arbitro: Colombo

Marcatori: 36′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Isaksen (L); A. Carboni, Pereira, Bianco, Maldini, Pessina (M)