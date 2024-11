Inter , Inzaghi:”meritavamo di vincere”

Il pareggio contro il Napoli e il mancato sorpasso in vetta lascia un po’ insoddisfatto , Simone Inzaghi, nel contepo perà esalta la prestazione della squadra.

“Mi è piaciuto tutto stasera, non c’è stata partita nel secondo tempo – ha detto -. Se c’era una squadra che doveva vincere era l’Inter , Sommer ha fatto zero parate . Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La mia squadra è stata molto brava. Avevamo speso tanto contro l’Arsenal e non mi aspettavo una gara così. Non mi veniva neanche voglia di fare i cambi, non potevamo fare di più. Ho visto una grande Inter, soprattutto dopo l’Arsenal. Le gare europee tolgono tante energie.