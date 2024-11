Andrea Vavassori e Simone Bolelli conquistano il primo successo nelle Atp Finals del doppio d in corso di svolgimento a Torino. Gli azzurri giocano a un livello altissimo contro il 44enne indiano Bopanna e l’australiano Ebden, prendendosi la rivincita per la finale persa negli Australian Open. Il punteggio di 6-2, 6-3, in meno di 1 ora con soli cinque game concessi ai rivali, vale l’aggancio ai tedeschi Krawietz-Puetz.