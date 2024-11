Tennis Wta Finals: Paolini sconfitta dalla Sabalenka

Dopo il successo al debutto arriva la prima sconfitta per Jasmine Paolini nel gruppo viola del round robin delle Wta Finals. L’azzurra e numero 4 e campionessa olimpcia nel doppio in coppia con Sara Errani parte bene e mette in difficoltà Aryna Sabalenka, ottenendo due set point nel secondo parziale, ma deve arrendersi alla leader del ranking. La bielorussa vince il match col punteggio di 6-3, 7-5 in 1h30′, garantendosi il passaggio del turno e il primo posto. Per qualificarsi, Jasmine dovrà battere Zheng Qinwen.