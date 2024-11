Rocchi: capisco il clima , ma chiedo più rispetto

“Chiedo di essere più riflessivi ed essere più tolleranti possibile”

Sul calcio di roigore concesso all’Inter nel match di San San Siro contro il Napoli, il fallo di Anguissa su Dumfries , e le fuiose dichirazioni del tecnico partenopeo di Antonio Conte rilasciate ai microfoni Dazn nel post-partita, come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport , è intervenuto il designatore arbitri Gianluca Rocchi:” prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall’altra parte cerchiamo di essere più riflessivi. Serve rispetto”. “Chiedo di essere più riflessivi ed essere più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima s’incendia – ha detto ancora Rocchi, come riportano Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport –