Esonerato Gotti il club salentino ha chiamato Marco Giampaolo per provare a risollevare le sorti del Lecce, attualmente al terzultimo posto in classifica in Serie A. Il tecnico 57/enne origini abruzzesi: ha firmato un contratto to fino al 30 giugno del 2025 con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.