Italia Under 17 travolge la Norvegia 7-0

La Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, ha battuto 7-0 i pari età della Norvegia . A Montecchio, i ragazzi di Massimiliano Favo hanno chiuso il Gruppo 9 del primo turno delle qualificazioni europee a punteggio pieno con 16 gol realizzati e 0 subiti. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 12′ con Thomas Campaniello (Empoli), per poi raddoppiare al 16′ grazie a Oliver Blini (Empoli). Prima dell’intervallo, i ragazzi di Massimiliano Favo realizzano altri tre gol, con il solito numero 9 azzurro in rete al 24′ e al 45’+2, che firma la tripletta personale, e con Samuele Inácio (Borussia Dortmund), che si procura e realizza un calcio di rigore al 41′. Nel secondo tempo, l’Italia chiude definitivamente i conti grazie ai subentranti Samuel Wiafe (Modena) e Antonio Pirrò (Udinese), in gol al 62′ e al 69′.