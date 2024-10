Spalletti: “Il lavoro di Maurizio Viscidi e Carmine Nunziata è un lavoro importante”

Il ct della nazionale azzura Luciano Spalletti , presente a Trieste intervistato alla fine del primo tempo di Italia Under 21-Irlanda: “Ce ne sono diversi bravi: Baldanzi è quello più pronto, Gnonto c’è già stato, si lavora a stretto raggio d’azione”, ha spiegato. “Casadei? Ha passato un periodo in cui giocava poco, ma ha preso ritmo, ha struttura e gamba, può diventare pronto in poco tempo. A centrocampo l’Under 21 ne ha diversi, considerando che oggi sono rimasti fuori Fabbian e Bove. E altri possono fare parte della Nazionale A”, ha aggiunto.