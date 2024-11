Il russo si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4: decisiva ora la sfida con Sinner

Pronto riscatto per Daniil Medvedev alle Nitto ATP Finals in corso a Torino dopo la sconfitta all’esordio contro lo statunitense Taylor Fritz. Il russo numero 4 del mondo ha superato in due set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-2, 6-4 e resta in corsa nel girone con Jannik Sinner.