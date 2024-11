Atp Finals , Ruud sfiderà in semifinale Sinner

Casper Ruud sarà l’avversario di Jannik Sinner nella seconda semifinale delle ATP Finals in corso a Torino.

Il numero 7 del mondo ha battuto Abdrey Rublev in tre set per 6-4, 5-7, 6-2. Saluta, invece, il russo, che non va oltre la reazione d’orgoglio nel secondo parziale. La semifinale tra l’azzurro numero uno del mondo e il norvegese si giocherà sabato sera all’Inalpi Arena, con inizio alle 20.30. L’altra semifinale, tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz, è invece in programma non prima delle 14.30.