Nations League – i risultati

Le altre partite UEFA Nations League quinto turno

Il Portogallo ha battuto nettamente (5-1) la Polonia . Lusitani sempre in testa alla classifica . Non sono mancate le sorprese: la Croazia che è caduta in trasferta con la Scozia per (1-0) ma resta in vantaggio di tre punti in classifica. Svizzera- Serbia finisce (1-1). Gli elvetici , retrocedono nella lega inferiore.

Brutta pagoina di sport in Romania-Kosovo, gara abbandonata dai Dardani al 90esimo minuto di gioco causa cori razzisti da ultras rumeni ai propri danni. Cipro batte (2-1) la Lituania. Vince in trasfetta la Bulgaria (1-0) al Lussemburgo. La Bielorussia sconfitta con due reti dall’Irlanda del Nord, mentre San Marino strappa un buon pari a Gibilterra.

Di seguito i risultati nel dettaglio:

Portogallo-Polonia 5-1 (Lega A, gruppo 1)

59′ Leao (Por), 72′ rig. e 87′ Ronaldo (Por), 80′ Bruno Fernandes (Por), 83′ Neto (Por), 88′ Markzuk (Pol)

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Antonio Silva, Veiga, Nuno Mendes; Bernardo Silva (76′ Samu Costa), Joao Neves (46′ Vitinha), Bruno Fernandes; Pedro Neto (84′ Trincao), Ronaldo, Leao (83′ Joao Felix). Ct. Martinez

POLONIA (3-5-2-): Bulka; Piatkowski, Bednarek (46′ Walukiewicz), Kiwior; Bereszynski (32′ Kaminski), Bogusz (46′ Marczuk), Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Piatek (81′ Kozubal), Urbanski (72′ Buksa). Ct. Probierz

Scozia-Croazia 1-0 (Lega A, gruppo 1)

86′ McGinn

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley (46′ McKenna), Robertson; Gilmour, McLean (66′ McGinn); Doak (90′ Armstrong), McTominay, Christie (66′ Gauld); Conway (67′ Dykes). Ct. Clarke.

CROAZIA (4-2-3-1): Kotarski; Jakic (82′ Pjaca), Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Kovacic, Modric; P. Sucic, L.Sucic (65′ Perisic), Baturina (75′ Vlasic); Kramaric (65′ Pasalic). Ct. Dalic.

espulso P. Sucic (C) al 44′

Danimarca-Spagna 1-2 (Lega A, gruppo 4)

15′ Oyarzabal (S), 58′ Ayoze Perez (S), 84′ Isaksen (D)

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Bah, Andersen, Vestergaard, Kristiansen (87′ Dorgu); Hojbjerg, Norgaard (61′ Damsgaard), Hjulmand; Gronbaek (61′ Isaksen), Hojlund (79′ Dolberg), Eriksen (79′ Skov Olsen). Ct. Knudsen.

SPAGNA (4-2-3-1): David Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi (69′ Casado), Mikel Merino (80′ Pedri); Oyarzabal, Dani Olmo (69′ Nico Williams), Baena (62′ Fabian Ruiz); Ayoze Perez (69′ Morata). Ct. De la Fuente.

Svizzera-Serbia 1-1 (Lega A, gruppo 4)

79′ Amdouni (Sv), 88′ Terzic (Se)

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Comert, Amenda, Ricardo Rodriguez (89′ Garcia); Fernandes (83′ Mbabu), Freuler, Xhaka, Okafor (65′ Kutesa); Amdouni, Embolo (66′ zeqiri), Rieder (66′ Monteiro). Ct. Yakin.

SERBIA(4-4-2): Petrovic; Milenkovic, Veljkovic, Babic (46′ Stojic); Gudelj, N. Maksimovic, Zivkovic (78′ Nedeljkovic), Terzic (89′ Zdjelar), Samardzic (72′ Topic); Vlahovic, Mitrovic (90′ A. Maksimovic). Ct. Stojkovic.

Romania-Kosovo 0-0 (Lega C, gruppo 2) match sospeso

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin (76′ Sut), Stanciu (46′ Olaru); Man (64′ Alibec), Dragus (89′ hagi), Mihaila. Ct. Lucescu.

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Hadergjonaj, Am. Rrahmani, Dellova, Vojvoda; Rexhbecaj, Berisha; Zhegrova, Musilja (82′ Asllani), Jashari (82′ Bytyqi); Muriqi (71′ Al. Rrahmani). Ct. Foda.

Cipro-Lituania 2-1 (Lega C, gruppo 2)

18′ Kastanos (C), 47′ Gineitis (L), 63′ Tionis (C)

CIPRO (4-3-3): Dimitriou; Karo, Andreou, Panagiotou, Ioannou (46′ Malekkidis); Kastanos (81′ Satsias), Artymatas, Charalampous (56′ Kousoulos); Loizou (76′ Makris), Pittas, Kakoulis (56′ Tzionis). Ct. Avgousti

LITUANIA (4-5-1): Bertasius; Sirvys (60′ Cernych), Kazukolovas, Girdvainis, Tutyskinas (59′ Milasius); Dolzinikov (46′ Kalinauskas), Golubickas (80′ Jansonas), Vorobjovas (60′ Matulevicius), Gineitis, Lasickas; Paulauskas. Ct. Jankauskas

Irlanda del Nord – Bielorussia 2-0

50′ Ballard, 63′ D. Charles

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): P. Charles; Hume, Ballard (75′ Saville), Brown; Bradley (89′ Lyons), McCann, S. Charles, Spencer; Price (86′ McConville); D. Charles (75′ Magennis), Smyth (75′ Reid). Ct. O’Neill

BIELORUSSIA (3-4-2-1): Lapoukhov; Martynovich, Politevich, Zabelin; Pigas, Yablonski (62′ Klimovich), Selyava (62′ Ebong), Pechenin (72′ Pryshchepa); Gromyko (72′ Demchenko), Barkovsky (62′ Antilevski); Shikavka. Ct. Alos

Lussemburgo-Bulgaria 0-1 (Lega C, gruppo 3)

23′ Kraev

LUSSEMBURGO (5-3-2): Pereira Cardoso; Bohnert (62′ Omosanya), Jans, Korac, Carlson, Mica Pinto (85′ Dzogovic); Olesen (78′ Rupil), Martins, Sinani; Gerson Rodrigues, Moreira. Ct. Holtz

BULGARIA (4-2-3-1): Mitov; Popov, Petkov, Petrov, Nurnberger; Panayotov, Kraev (83′ Antov); Milanov (62′ Atanasov), Krastev (78′ Ahmedov), Despodov; Kolev (78′ Kirilov). Ct. Iliev

San Marino-Gibilterra 1-1 (Lega D, gruppo 1)

11′ rig. Walker (G), 92′ rig. Nanni (S)

SAN MARINO (4-3-2-1): Colombo; G. Benvenuti (77′ Fabbri), Cevoli, Rossi, T. Benvenuti (77′ Tosi); Valli Casadei (60′ Zannoni), Golinucci, Lazzari (72′ Giacopetti); Berardi (77′ Sensoli), Contadini; Nanni. Ct. Cevoli

GIBILTERRA (4-3-3): Banda; Jolley, Torrilla, Olivero, Annesley; Pozo, Scanlon (77′ Mouelhi), Bernardo Lopes; Britto (89′ Ronan), Walker, De Barr. Ct. Ribas