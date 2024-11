Nations League , i risultati

Ieri si sono disputati i match Nations League del mese di novembre 2024

L’Italia ha battuto il Belgio (1-0), grazie al gol di Tonali , azzurri aritmeticamente agli ottavi di finale. Prossimo impegno dei ragazzi del ct Spalletti , domenica sera a San Siro contro la Francia. I transalpini fermati (0-0) da Israele.

L’Inghilterra batte la Grecia e la aggancia in classifica, mentre la Finlandia perde (con Pohjanpalo che fallisce un rigore). Poker della Norvegia e vittoria dell’Austria.

Qui tutti i risultati

Belgio-Italia 0-1 (Lega A, gruppo 2)

11′ Tonali

IL TABELLINO

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne (86′ Bakayoko), Debast, Faes, Theate (72′ Al-Dakhil); Engels (72′ Vermeeren), Onana; Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku. Ct. Tedesco

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (82′ Gatti), Frattesi, Rovella (79′ Locatelli), Tonali, Dimarco (69′ Udogie); Barella (79′ Raspadori); Retegui (69′ Kean). Ct. Spalletti

Francia-Israele 0-0 (Lega A, gruppo 2)

IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernandez; Zaïre-Emery (78′ M. Thuram), Kanté, Camavinga (70′ Rabiot); Olise (70′ Coman), Kolo Muani, Barcola (70′ Nkunku). Ct. Deschamps

ISRAELE (3-4-2-1): Peretz; Goldberg, Shlomo, Nachmias; Abada (80′ Haziza), Abu Fani, Jaber, Jehezkel (84′ Khalaili); Gloukh (84′ Peretz), Solomon (72′ Saba); Turgeman (72′ David). Ct Shimon

Grecia-Inghilterra 0-3 (Lega B, gruppo 2)

7′ Watkins (I), 77′ aut. Vlachodimos (G), 83′ Jones (I)

IL TABELLINO

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas (57′ Pelkas); Siopis (82′ Mantalos), Zafeiris; Masouras (70′ Konstantelias), Bakasetas (57′ Ioannidis), Tzois; Pavlidis (56′ Giannoulis). Ct. Jovanovic

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Walker, Konsa (46′ Hall), Guehi, Lewis; Jones, Gallagher (79′ Gibbs-White); Madueke (66′ Bowen), Bellingham, Gordon (66′ Rogers), Watkins (66′ Kane). Ct. Carsley

Irlanda-Finlandia 1-0 (Lega B, gruppo 2)

45′ Ferguson

IRLANDA (4-4-2): Kelleher; Doherty (76′ O’Shea), Collins, Scales, O’Dowda; Ebosele (76′ Molumby), Cullen, Knight, Johnston (85′ Manning); Ferguson (76′ Azaz), Szomodics (85′ Cannon). Ct. Hallgrimsson

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Alho (85′ Niskanen), Hoskonen, Ivanov, Uronen (64′ Hakans); Antman (64′ Pohjanpalo), Kamara, Lod, Peltola (58′ O’Shaughnessy); Kairinen, Kallman (85′ Pukki). Ct. Kanerva

Slovenia-Norvegia 1-4 (Lega B, gruppo 3)

5′ e 59′ Nusa (N), 21′ rig. Sesko (S), 45′ Haaland (N), 82′ Hauge (N)

Il TABELLINO

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik (72′ Brekalo), Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic (81′ Seslar), Cerin (81′ Curtic), Elsnik, Mlakar (72′ Lovric); Vipotnik (72′ Celar), Sesko. Ct. Kek

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Pedersen, Ostigad, Heggem (87′ Gregersen), Ryerson; Donnum (46′ Thorsby), Berge, Johnsen (60′ Thorsvedt); Sorloth, Haaland (87′ Larsen), Nusa (71′ Hauge). Ct. Solbakken

Kazakistan-Austria 0-2 (Lega B, gruppo 3)

15′ Baumgartner, 25′ Gregoritsch

IL TABELLINO

KAZAKISTAN (5-4-1): Pokatilov; Astanov, Kassym, Darabaev (57′ Tapalov), Marochkin, Vorogovskiy; Islamkhan (26′ Zhumakhanov), Tagybergen, Zaynutdinov (69′ Payruz), Smorodov (68′ Kenzhebek); Aimbetov (46′ Karimov). Ct. Cherchesov

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Prass, Linehart, Posch (64′ Mwene), Danso; Seiwald, Laimer (64′ Seidl); Schmid (77′ Weimann), Baumgartner (72′ Adamu), Wimmer (72′ Stoger); Gregoritsch. Ct. Ragnick

Macedonia del Nord-Lettonia 1-0 (Lega C, gruppo 4)

57′ Serafimov

IL TABELLINO

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Dimoski (58′ Mitrovski), Sefarimov, Zejkov, Alioski (78′ Askovksi); Elmas, Alimi, Bardhi; Churlinov (58′ Ristovski), Miovski, Trajkovski (78′ Velkovski). Ct. Milevski

LETTONIA (5-3-1-1): Matrevics; Savalnieks (64′ Tobers), Jurkovskis, Cernomordijs, Jagodinskis, Ciganiks; Jaunzems (64′ Melniks), Vapne (64′ Varslavans), Zelenkovs; Daskevics (71′ Uldrikis); Sits (71′ Gutkovkis). Ct. Nicolato

Armenia-Isole Faroe 0-1 (Lega C, gruppo 4)

33′ rig. Davidsen

IL TABELLINO

ARMENIA (4-3-3): Cancarevic; Hambartsumyan, Arutunian (85′ Manvelyan), Haroyan, Tiknizyan; Bichakhchyan, Iwu, Spertsyan; Sevikyan (46′ Shaghoyan), Zelarayan, Miranyan (46′ Ranos). Ct. Chakhalyan

ISOLE FAROE (3-4-3): Gestsson; Faero, Vatnhamar (76′ Bjartalio), Edmundsson; Danielsen, Joensenm (62′ Sorensen), Hendriksson (75′ Mneney), Davidsen; Bjartalio (76′ Vat, Kleyyskard (68′ M. Olsen), Justinussen (68′ Knudsen). Ct. Klakstein

Con la vittoria contro il Belgio L’Italia conquista aritmeticamente i quarti di Nations League (e contestualmente anche il ruolo di testa di serie al sorteggio Mondiale). Primato non ancora certo: la Francia è dietro di tre punti a una giornata dalla fine. L’Inghilterra agguanta la Grecia. Tra gli altri verdetti: Macedonia promossa in Lega B, Finlandia e Kazakistan aritmeticamente retrocesse in Lega C.

IL GIRONE DELL’ITALIA: LEGA A, GRUPPO 2

ITALIA 13 pt (dr +7)

FRANCIA 10 pt (dr +4)

BELGIO 4 pt (dr -2)

ISRAELE 1 pt (dr -9)

IL CALENDARIO

Belgio-Israele 3-1

Francia-ITALIA 1-3

Francia-Belgio 2-0

Israele-ITALIA 1-2

Israele-Francia 1-4

ITALIA-Belgio 2-2

ITALIA-Israele 4-1

Belgio-Francia 1-2

Francia-Israele 0-0

Belgio-ITALIA 0-1

Israele-Belgio (17 novembre)

ITALIA-Francia (17 novembre)

LEGA A, GRUPPO 1

PORTOGALLO 10 pt (dr +4)

CROAZIA 7 pt (dr +1)

POLONIA 4 pt (dr -2)

SCOZIA 1 pt (dr -3)

LEGA A, GRUPPO 3

GERMANIA 10 pt (dr +7) (Qualificata ai quarti di finale)

OLANDA 5 pt (dr +2)

UNGHERIA 5 pt (dr -3)

BOSNIA 1 pt (dr -6)

LEGA A, GRUPPO 4

SPAGNA 10 pt (dr +7) (Qualificata ai quarti di finale)

DANIMARCA 7 pt (dr +3)

SERBIA 4 pt (dr -3)

SVIZZERA 1 pt (dr -7)

LEGA B, GRUPPO 1

REPUBBLICA CECA 7 pt (0)

GEORGIA 6 pt (+2)

ALBANIA 6 pt (-1)

UCRAINA 4 pt (-1

LEGA B, GRUPPO 2

INGHILTERRA 12 pt (dr +8)

GRECIA 12 pt (dr +5)

IRLANDA 6 pt (dr -4)

FINLANDIA 0 pt (dr -9)

LEGA B, GRUPPO 3

AUSTRIA 10 pt (dr +9)

NORVEGIA 10 pt (dr +2)

SLOVENIA 7 pt (dr -1)

KAZAKISTAN 1 pt (dr -10)

LEGA B, GRUPPO 4

TURCHIA 10 pt. (dr +5)

GALLES 8 pt. (dr +2)

ISLANDA 4 pt. (dr -2)

MONTENEGRO 0 pt. (dr -5

LEGA C, GRUPPO 1

SVEZIA 10 pt (dr +8)

SLOVACCHIA 10 pt (dr +50)

ESTONIA 3 pt (dr -5)

AZERBAIGIAN 0 pt (dr -8)

LEGA C, GRUPPO 2

ROMANIA 12 pt (dr +9)

KOSOVO 9 pt (dr +5)

CIPRO 3 pt (dr -9)

LITUANIA 0 pt (dr -5)

LEGA C, GRUPPO 3

IRLANDA DEL NORD 7 pt (dr +6)

BIELORUSSIA 6 pt (dr +1)

BULGARIA 5 pt (dr -4)

LUSSEMBURGO 2 pt (dr -3)

LEGA C, GRUPPO 4

MACEDONIA DEL NORD 13 pt (dr +8)

FAR OER 6 pt (dr 0)

ARMENIA 4 pt (-2)

LETTONIA 4 pt (dr -6)

LEGA D, GRUPPO 1

GIBILTERRA 5 pt (dr +1)

SAN MARINO* 3 pt (dr 0)

LIECHTENSTEIN 2 pt (dr -1)

* una partita in meno

LEGA D, GRUPPO 2

MOLDAVIA 6 pt (+3)

MALTA 6 pt (dr 0)

ANDORRA* 0 pt. (dr -3)

* una partita in meno