Roma , Ranieri: l’uomo giusto al momento giusto “

ieri è cominciata ifficialmentw la’ Crociata’ di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma

E’ un vero gentleman del calcio Claudio Ranieri , chiamato al ‘capazzale’ della Roma , dopo l’esonero di Ivan Juric , il tecnico romano e romanista – non ha battuto ciglio accettando l’incarico di sedere nuovamente sulla panchina giallorossa e non conta l’ingaggio di 1,5 milioni di euro con impegno fino a giugno 2025. Ranieri ha la giusta esperienza per far risollevare un gruppo che da molte settimane è in discesa. Già il prossimo impegno dei giallorossi alla roirpesa del campionato a Napoli diveta un test importante per il prposiego della stagione dei giallorossi. L’amore per i colori giallorossi si possono estrapolare dalla dichirazioni del tecnico in conferenza stampa.

Una cosa però è certa , Ranieri ha la giusta esperienza a 73 anni a gestire situazioni delicate all’iterno dello spogliatoio , pur considerado le importanti sfuide che si avvicinano.