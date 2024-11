Sinner spazza via Fritz e vola in finale Atp Finals

Jannik Sinner è un turbo compressore il suo tenneis entusiasma gli appassionati di questo sport. Il tennista altoatesino non sbaglia e vola in finale alle Atp Finals 2024 contro Taylor Fritz.

Una seconda senifinale interpretata dal da Sinner così da numnero 1 al nondo. In due set (6-1), (6-2) , nella seconda semifinale di giornata i si sbarazza di Casper Ruud e conquista il pass per l’ultimo atto del torneo dei Maestri per il secondo anno consecutivo (la scorsa edizione battuto in finale da Noval Djokovic) . All’Inalpi Arena contro il norvegese l’altoatesino gioca a ritmi alti, pochi errori ,m alla fine è un match dominato dalla prima allitimo scambio . Ora al campione italiano lo attende la finale contro Taylor Fritz, avversario già affrontato e battuto in due set a Torino. qualche giorno fa nel Gruppo Nastase.