Nations League: le partite di oggi, a San Siro c’è Italia-Francia

Italia–Francia è il big-match nel calendario delle gare previste per oggi, domenica 17 novembre e si gioca alle 20:45.

Oltre a quella degli Azzurri, ci sono altri sette incontro, tra cui Israele–Belgio (Gruppo A2 di Lega A, lo stesso della Nazionale), Inghilterra–Repubblica d’Irlanda e Finlandia–Grecia (Gruppo B2 di Lega B, sfida che può essere decisiva per il primato nel girone), Austria–Slovenia e Norvegia–Kazakistan (Gruppo B3 di Lega B), Lettonia–Armenia (Gruppo C4 di Lega C) e Macedonia del Nord–Isole Far Oer (Gruppo C4 di Lega C).

Ecco le partite:

ore 15:00 – Lettonia-Armenia (Lega C, Uefa Tv)

ore 15:00 – Macedonia del Nord-Isole Far Oer (Lega C, Uefa Tv)

ore 18:00 – Inghilterra-Repubblica d’Irlanda (Lega B, Uefa Tv)

ore 18:00 – Finlandia-Grecia (Lega B, Uefa Tv)

ore 18:00 – Austria-Slovenia (Lega B, Uefa Tv)

ore 18:00 – Norvegia-Kazakistan (Lega B, Uefa Tv)

ore 20:45 – Italia-Francia (Lega A, Rai 1, Rai Play, Uefa Tv)

ore 20:45 – Israele-Belgio (Lega A, Uefa Tv).