Nations League , Italia-Francia: le probabili formazioni

Italia-Francia è il big-match valido per l’ultimo turno della fase a gironi di Nations League.

La sfida tra la Nazionale di Spalletti e quella di Deschamps si giocherà questa sera, domenica 17 novembre, a partire dalle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Gli azzurri sono matematicamente sicuri di giocare i quarti del torneo ma con un punto sarebbero qualificati al primo posto.

Italia-Francia, le ultime:

Spalletti non sembra orientato ad effetuare un turnover. Tutto dipenderà dal risultato in corso . Potrebbe esserci spazio anche per i giovani azzurri tra cui Daniel Maldini.

La Francia senza Mbappé, ma con l’interista Marcus Thuram dal primo minuto in campo. Titolare isostituibile : Maignan, mentre Theo Hernandez è in dubbia la sua presenza dopo aver rimediato una botta al ginocchio , il laterale rorronero non si è allenato con i compagni.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Udogie; Raspadori, Kean. All. Spalletti.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Rabiot; Barcola, M. Thuram, Nkunku. All. Deschamps.