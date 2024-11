MotoGp, Gran Premio Solidariety Barcelllona, vince Bagnaia terzo Martin il madrileno è campione del mondo

Jorge Martin conquista il titolo di campione del mondo

A Barcellona, teatro del Gran Premio Motul Solidarity Barcellona, il pilota spagnolo ha gestito senza correre alcun rischio il vantaggio di 19 punti su Bagmaia e chiudendo la gara al terzo posto, a +10 sul pilota italiano .

Pecco Bagnaia , ammoirevole la sua garae dopo il successo alla Sprint di ieri ha vinto la il Gran prenio Motul Solidariety Barcellona undicesima vittoria in stagione, entrando a far parte del grande club di piloti che sono riusciti vincere così tante gare in una stagione come Marc Marquez, Valentino Rossi, Mick Doohan e Giacomo Agostini. Per il pilota della Ducati 29esimo successo in MotoGP, 39esimao in carriera.

Sul podio Marc Marquez, all’ultima gara con la Ducati del Gresini Racing prima di passare nel Team ufficiale della “Rossa” a due ruote al fianco di Bagnaia e Jorge Martin, terzo.

La classifica del Mondiale 2024 si chiude quindi con Jorge Martin a quota 508 punti, Pecco Bagnaia secondo a quota 498 e Marc Marquez terzo a 392. Enea Bastianini chiude quarto davanti a Brad Binder e Pedro Acosta.

MotoGp Gara Barcellona 2 – GP Solidarity Barcellona – I tempi