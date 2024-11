Le due campionesse olimpiche 2024 nel accedono alla semifinale del Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo. Nei quarti, a Malaga, le azzurre sconfiggono il Giappone per 2-1. Le azzurre hanno avuto la meglio in due set (6-3 6-4) sulle nipponiche Shuko Aoyama ed Eri Hozumi.