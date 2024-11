Lazio, Zaccagni:” mister Baroni non ha mai sbagliato una partita”

Mattia Zaccagni è uno dei leader e capitano della Lazio. La squadra biancoceleste a seguito dei risultati pisitivi naviga nelle parti alte della classifica :” Al mister Baroni va riconosciurto di non aver mai sbagliato una partita , sempre attento ci riempie di indicazioni tecniche o tattiche, ci dà quelle che servono. Baroni è stato un impatto piacevole. Ci ha immersi in tanto lavoro, in tanti allenamenti a grande intensità, questo ci ha portati nella condizione di sfruttare il suo gioco”, ha detto al Corriere dello Sport.