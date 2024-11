Inter – Napoli, Marotta:” il calcio di rigorec’era , replica De Laurentiis:” c’è bisogno di un nuovo regolamento Var”

Il rigore concesso da Mariana – fallo di Anguissa su Dumfries , poi calciato da Chalanoglu con la palla sul palo , ha scatenato nel dopo partitata tante polemiche , in primo luogo le dichiarazioni di Antonio Conte , il tecnico partenopeo si è lamentato fortemente della concessione del penalty , senza che Mariani sia stato aiutato dal Var. Sull’argomento scottante è intervenuto il numero uno dell’Inter Beppe Marotta che ha replicato a quanto pubblicato sul sito ufficiale degli azzurri: “Conte è persona intelligente e grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla. Il rigore c’era. Subito è arrivata la replica del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis da Los Angeles attravreso il sito ufficial del clun partenipeo:” Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo – ha scritto -. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: il Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Il Var deve intervenire, almeno richiamando l’arbitro alla visione di quanto è accaduto al monitor. Questo per il bene del calcio”.